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Целями удара США, Франции и Британии по Сирии были также военные объекты
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Целями удара США, Франции и Британии по Сирии были также военные объекты 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Реальными целями удара США, Британии и Франции по Сирии были не только объекты в Барза и Джарамани, но и военные объекты, включая аэродромы, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барза и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы", — сказал он.
Конашенков добавил, что в отражении этого ракетного удара сирийской правительственной армией использовались комплексы ПВО: С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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