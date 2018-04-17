Жительницу Советска, выбросившую собак с 4-го этажа, приговорили к исправительным работам

В Советске состоялся суд над женщиной, обвиняемой в жестоком обращении с животными. Речь о случае, который стал известен на всю область. Жительница города выбросила из окна четвертого этажа трех собак. Две погибли на месте, третью выходили волонтеры. Женщина полностью признала вину. Хозяйка животных на заседание суда не явилась.

По словам соседей, 80-летняя советчанка складирует дома мусор, приводит в квартиру собак, не кормит их и не выгуливает.

Андрей Фирсиков, адвокат:

— Я пытался понять, что же все-таки толкнуло ее на совершение таких неординарных действий. Сначала это было сложно. Но потом, когда до меня дошла вся информация, в отношении характера конфликта с потерпевшей, в отношении особенностей её личности… Поведение Орловой можно понять.

Год исправительных работ — к такому наказанию суд приговрил советчанку, выбросившую собак из окна. Так же осужденная будет ежемесячно выплачивать 5% из заработной платы в пользу государства. Приговор в законную силу пока не вступил.

На жительницу Советска заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными