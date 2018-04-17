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Адвокат жительницы Советска, убившей собак: «Поведение понять можно»
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Адвокат жительницы Советска, убившей собак: «Поведение понять можно» 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Советском городском суде вынесен обвинительный приговор советчанке, выбросившей из окна 4-го этажа трёх собак. Две собаки погибли на месте, третью выходили волонтеры.
Уголовное дело по статье 245 «Жестокое обращение с животными» рассматривается в Советском городском суде впервые за 10 лет. На скамье подсудимых местная жительница Мария Орлова. В январе этого года женщина выбросила из окна 4-го этажа трёх собак. Двое животных погибли от удара об землю, а одного пса чудом спасли волонтеры.
«В настоящее время противодействие жестокости по отношению к животным стало серьезным фактором общественной, политической и экономической жизни российского общества», — отметил на суде прокурор.
Внешность женщины не вяжется с образом живодера. Мария Орлова смотрит в пол, смахивает слезы. Она полностью признаёт вину, отказывается от последнего слова, не говорит ничего в свою защиту. Адвокат зачитывает положительные характеристики — с места работы, от директора ТСЖ и соседей.
Андрей Фирсиков, адвокат:
— Я пытался понять, что же все-таки толкнуло ее на совершение таких неординарных действий. Сначала это было сложно. Но потом, когда до меня дошла вся информация, в отношении характера конфликта с потерпевшей, в отношении особенностей её личности… Поведение Орловой можно понять.
Потерпевшая, хозяйка животных, на заседание суда не явилась. По рассказам соседей, 80-летняя женщина складирует дома мусор, который собирает с округи, приводит в квартиру собак, не кормит их и не выгуливает. На лестничной клетке слышен вой собак по ночам. В подъезде стоит неприятный запахе.
К смягчающим обстоятельствам наказания Орловой суд отнёс явившееся поводом для преступления поведение потерпевшей, содержавшей погибших собак в условиях, нарушавших права подсудимой.
Самая суровая мера наказания за жестокое обращение с животными — лишение свободы сроком до 10 лет. Но учитывая все смягчающие обстоятельства, суд приговорил Орлову к году исправительных работ. Так же женщина будет ежемесячно выплачивать 5% из заработной платы в пользу государства. Приговор в законную силу пока не вступил.
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