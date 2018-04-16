Ещё
Лавочки с гербами украсили новую набережную Ростова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавочки с гербами украсили новую набережную Ростова 

Деловое сообщество 1 час назад
Фотографии новой набережной Ростова активно тиражируют в сети. Работы почти закончены, новый парк откроется уже через две недели, 1 мая. Разбили его на территории бывшего городского пляжа. За годы левобережная зона заросла деревьями и кустарниками, выглядела заброшенной и неприглядной. Сейчас на этом месте раскинулся огромный парк, площадью в 16 га. Фотографии переходного проспекта, новых фонарей и скамеек собирают лайки ростовчан. «Круто», «Оригинально украсили!», «Красота! Новая мебель», «Не сравнить с тем, что раньше было на левом берегу! Молодцы!» — писали ростовчане. Лавочки действительно примечательные, стильные и современные, они украшены гербом города и надписью ROSTOV-ON-DON.
На обустройство левобережной зоны потрачено почти 700 млн рублей. Вся территория рядом с новым стадионом «Ростов-Арена» станет пешеходной. Ширина центральной аллеи — 20 метров, а левой и правой — по 15 метров. На новой набережной предусмотрено зонирование мест для тихого и активного отдыха. Здесь появятся качели, теннисные столы, тренажеры, площадки для волейбола и велодорожки.
Деловое сообщество: последние новости
Для Таганрога закупили 8 троллейбусов, работавших в Астрахани Более 370 компаний получили разрешение на торговлю во время ЧМ-2018 800 современных и экологичных фонарей установят в Таганроге до мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль457
Россия получила неожиданную поддержку89
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня3
Ответ США признали губительным для россиян390
Познер защитил США от России111
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение