Лавочки с гербами украсили новую набережную Ростова

Фотографии новой набережной Ростова активно тиражируют в сети. Работы почти закончены, новый парк откроется уже через две недели, 1 мая. Разбили его на территории бывшего городского пляжа. За годы левобережная зона заросла деревьями и кустарниками, выглядела заброшенной и неприглядной. Сейчас на этом месте раскинулся огромный парк, площадью в 16 га. Фотографии переходного проспекта, новых фонарей и скамеек собирают лайки ростовчан. «Круто», «Оригинально украсили!», «Красота! Новая мебель», «Не сравнить с тем, что раньше было на левом берегу! Молодцы!» — писали ростовчане. Лавочки действительно примечательные, стильные и современные, они украшены гербом города и надписью ROSTOV-ON-DON.

На обустройство левобережной зоны потрачено почти 700 млн рублей. Вся территория рядом с новым стадионом «Ростов-Арена» станет пешеходной. Ширина центральной аллеи — 20 метров, а левой и правой — по 15 метров. На новой набережной предусмотрено зонирование мест для тихого и активного отдыха. Здесь появятся качели, теннисные столы, тренажеры, площадки для волейбола и велодорожки.