Ещё
Тина Канделаки раскрыла секрет успешных людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тина Канделаки раскрыла секрет успешных людей 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Тина Канделаки, которая часто делится с читателями Инстаграма интересными и полезными материалами, опубликовала список лучших книг по тайм-менеджменту.
Женщина отметила что, совершенно не важно, занимается человек развитием собственного бизнеса или является наемным работником, каждому стоит заняться вопросом самоорганизации.
"Усталость, как следствие большой загрузки, можно искоренить разными способами, но главный из них — самоорганизация или тайм-менеджмент", — считает Канделаки. Телеведущая порекомендовала читателям обратить внимание на книги, которые очень хорошо написаны и действительно приводят дела в порядок: «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана, «Ищи в себе» Чад-Мень Тана и «Неизбежно» Кевин Келли.
"Продюсируйте свою жизнь!" — призвала поклонников Канделаки. Фанаты поблагодарили телеведущую за полезную подборку и попросили и дальше рассказывать о том, как стать более эффективным и успешным человеком.
Russianshowbiz.info: последние новости
Джигурда сделал Лениной неожиданный подарок Ксения Собчак провела митинг против мусорных свалок Таня Терешина рассказала о своих мужчинах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль457
Россия получила неожиданную поддержку89
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня3
Ответ США признали губительным для россиян390
Познер защитил США от России111
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение