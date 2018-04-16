Тина Канделаки раскрыла секрет успешных людей

Телеведущая Тина Канделаки , которая часто делится с читателями Инстаграма интересными и полезными материалами, опубликовала список лучших книг по тайм-менеджменту.

Женщина отметила что, совершенно не важно, занимается человек развитием собственного бизнеса или является наемным работником, каждому стоит заняться вопросом самоорганизации.

"Усталость, как следствие большой загрузки, можно искоренить разными способами, но главный из них — самоорганизация или тайм-менеджмент", — считает Канделаки. Телеведущая порекомендовала читателям обратить внимание на книги, которые очень хорошо написаны и действительно приводят дела в порядок: «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана, «Ищи в себе» Чад-Мень Тана и «Неизбежно» Кевин Келли.

"Продюсируйте свою жизнь!" — призвала поклонников Канделаки. Фанаты поблагодарили телеведущую за полезную подборку и попросили и дальше рассказывать о том, как стать более эффективным и успешным человеком.