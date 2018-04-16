Тереза Мэй: Великобритания бомбила Сирию не по приказу США

Выступая в понедельник со специальным заявлением в парламенте, Мэй заявила, что правительство Великобритании сочло, что это будет правильным решением, и присоединились к военной операции в Сирии вовсе не по требованию президента США Дональда Трампа

Также Мэй заявила, что удары Королевских ВВС в Сирии были тщательно рассчитаны и пришлись на военные объекты. По ее словам, первой была уничтожена база с ракетами. «А также объекты и оборудование по разработке зарина, их уничтожение резко сократит возможности сирийцев по использованию зарина в будущем», — сказала Мэй.

Она подчеркнула, что «был проведен тщательный научный анализ для обозначения цели, чтобы максимизировать разрушение объектов с химическим оружием и минимизировать риски для близлежащей местности», передает "Интерфакс"

Мэй утверждает, что сирийские власти стремятся скрыть ряд фактов, касающихся химатаки в городе Дума . «Сирийский режим работает над тем, чтобы скрыть факты об атаке. И делается это при поддержке России ». Кроме того, она раскритиковала Дамаск Москву за трудности с обеспечением доступа инспекторов ОЗХО в Думу, где предположительно произошла химатака.