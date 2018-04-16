Как сделать шаблон для 3D-принтера

Мы подобрали программы, которые помогут создать и распечатать модель на 3D-принтере. Сначала установите CAD, чтобы создать 3D-модель объекта, который вы хотите распечатать. Лучше всего использовать Solid Edge или Solid Works. 3D Builder от Microsoft тоже подойдет. Скачать Solid Edge Скачать Solid Works Скачать Microsoft 3D Builder Нарисуйте 3D-модель и экспортируйте ее в виде файла STL. После этого вы сможете использовать программное обеспечение Slic3r для преобразования модели в G-код. Скачать Slic3r

Совет. Установите флажок у пункта генерировать вспомогательный материал в настройках Slic3r под разделом Support Material. Так вы сможете печатать объемные фигуры.

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