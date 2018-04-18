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Прокуратура КЧР закроет ТЦ «Кавказ» и «Лето» в Черкесске
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Прокуратура КЧР закроет ТЦ «Кавказ» и «Лето» в Черкесске 

АиФ Ставрополье 52 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Прокуратура КЧР выявила 349 нарушений пожарной безопасности, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ведомства.
Больше всего нарушений легко устранить: утвердить инструкции о мерах безопасности и регулярно проводить на объектах противопожарный инструктаж. На нескольких объектах не работают системы оповещения и средства защиты. Предприниматели не проводят учения и проверки, а в зданиях нет планов эвакуации.
По результатам проверки прокуратура внесла 65 представлений об устранении нарушений и 77 постановлений, чтобы привлечь должностных лиц к ответственности.
В особо запущенных случаях — таких набралось 13 по всей республике — прокуратура требует закрыть учреждение до исправления нарушений. В Черкесске «отличились» ТЦ «Кавказ» и «Лето», РГУ «Русский театр драмы и комедии КЧР».
Прокуратура выяснила, что ТЦ «Кавказ» не только работал с грубыми нарушениями пожарной безопасности, но и в целом был построен без разрешительных документов. Теперь владельцы торгового центра предстанут перед судом.
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