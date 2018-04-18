Совфед освободил доходы волонтеров от уплаты НДФЛ

Доходы волонтеров, полученные при осуществлении благотворительной и добровольческой деятельности с 1 января этого года, освобождаются от НДФЛ. Такой закон одобрил сегодня Совет Федерации

Как пояснила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова , действие закона распространяется на доходы, полученные добровольцами (волонтерами) в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ или услуг.

К таким доходам будут относиться выплаты, полученные на возмещение расходов при покупке форменной одежды, наем жилого помещения, проезд к месту осуществления добровольческой деятельности и обратно, на питание, оплату средств индивидуальной защиты, уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование. Кроме того, от налога будут освобождены и доходы, полученные волонтерами в натуральной форме — также на цели, связанные с добровольческой деятельностью.

Галина Карелова также напомнила, что с 1 мая начнет действовать закон, который закрепил статус добровольцев и четко определил их права. По ее мнению, эти два новых закона положили начало формированию современной законодательной базы, которая будет развиваться вместе с развитием добровольчества.

"Законодатели готовы обсуждать предложения практиков-волонтеров, чтобы снять барьеры, которые им мешают. Мы заинтересованы в этом, потому что добровольческое движение является важным ресурсом для решения социальных, экологических и многих других проблем", — добавила Карелова.