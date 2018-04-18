Совет Федерации одобрил закон об освобождении волонтеров от уплаты НДФЛ

Члены верхней палаты парламента одобрили правительственный закон, освобождающий волонтеров и добровольцев от уплаты НДФЛ. Решение было принято в ходе заседания Совета Федерации.

Ранее указанный закон был принят в третьем чтении депутатами Госдумы

Документ освобождает от обложения налогом на доходы физических лиц, доходы добровольцев и волонтеров, которые они получили в виде выплат на возмещение понесенных расходов или в натуральной форме. Так, его целью является исключение из налоговой базы добровольцев и волонтеров доходов, которые связаны с осуществлением ими благотворительной деятельности и полученных от организаций в натуральной форме: найм жилого помещения, организация проезда, питания, а также обеспечение оборудованием.

Предполагается, что закон обеспечит выравнивание условий налогообложения получаемых такими гражданами доходов, а также создаст дополнительные условия для развития благотворительной деятельности.

Кроме того, закон регулирует правоотношения доходов волонтеров в виде грантов, премий и призов в денежной или натуральной формах, полученных налогоплательщиком по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях и предоставленных некоммерческими организациями за счет грантов президента РФ.