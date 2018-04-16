Добровольцев освободят от подоходного налога

Добровольцы будут освобождены от уплаты НДФЛ на возмещение расходов на транспорт, форменную одежду, наём жилья и медицинскую страховку. Принятый ранее Госдумой в третьем чтении закон в понедельник был рекомендован к принятию Советом Федерации Комитетом палаты по бюджету и финансовым рынкам.

По словам члена Комитета Валерия Семёнова, после вступления закона в силу доходы добровольцев освободят от подоходного налога, как в случае получения таких доходов в виде возмещения (за транспортные расходы, униформу, наём жилья, медстраховку и так далее), так и в случае получения доходов в натуральной форме.

Кроме того, законопроект определяет, что в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, включаются гранты, премии и призы в денежной или натуральной формах, полученных налогоплательщиком по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях за счёт грантов Президента РФ.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий волонтёрскую деятельность в стране. Закон закрепляет правовой статус добровольческой деятельности и формирует единый подход к регулированию отношений в этой сфере.

Закон уравнивает понятия «добровольчество» и «волонтёрство», определяет статус добровольческих (волонтёрских) организаций, организаторов добровольческой (волонтёрской) деятельности и добровольцев (волонтёров).