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Добровольцев освободят от подоходного налога
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Добровольцев освободят от подоходного налога 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Добровольцы будут освобождены от уплаты НДФЛ на возмещение расходов на транспорт, форменную одежду, наём жилья и медицинскую страховку. Принятый ранее Госдумой в третьем чтении закон в понедельник был рекомендован к принятию Советом Федерации Комитетом палаты по бюджету и финансовым рынкам.
По словам члена Комитета Валерия Семёнова, после вступления закона в силу доходы добровольцев освободят от подоходного налога, как в случае получения таких доходов в виде возмещения (за транспортные расходы, униформу, наём жилья, медстраховку и так далее), так и в случае получения доходов в натуральной форме.
Кроме того, законопроект определяет, что в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, включаются гранты, премии и призы в денежной или натуральной формах, полученных налогоплательщиком по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях за счёт грантов Президента РФ.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий волонтёрскую деятельность в стране. Закон закрепляет правовой статус добровольческой деятельности и формирует единый подход к регулированию отношений в этой сфере.
Закон уравнивает понятия «добровольчество» и «волонтёрство», определяет статус добровольческих (волонтёрских) организаций, организаторов добровольческой (волонтёрской) деятельности и добровольцев (волонтёров).
По данным Минэкономразвития, в добровольческой деятельности в России принимают участие 22,1 процента молодёжи от 14 до 30 лет. К 2020 году Правительство России планирует увеличить эту цифру до 31,1 процента.
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