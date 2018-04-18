Детские выплаты освободят от НДФЛ

На пленарном заседании Совета Федерации в среду планируется рассмотреть законопроект, освобождающий от подоходного налога ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка.

Правительственная инициатива, принятая Госдумой в третьем чтении 12 апреля, является логическим продолжением законов президентского демографического пакета, вступивших в силу с 1 января 2018 года.

Так как ежемесячные выплаты за рождение первых и вторых детей являются социальными, эти пособия предлагается освободить от НДФЛ.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года. Это значит, что все получатели пособий в связи с рождением первых и вторых детей освобождаются от уплаты подоходного налога.

Выплата ежемесячных пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка началась 1 января 2018 года. Средний размер выплаты в этом году составит 10,5 тысяч рублей, в 2019 году — 10,8 тысячи, в 2020 году — 11,1 тысячи рублей.