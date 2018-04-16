Ещё
Мострансавто: Число невыполненных рейсов предприятия за прошедшую неделю составило 1,2%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мострансавто: Число невыполненных рейсов предприятия за прошедшую неделю составило 1,2% 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Число срывов рейсов Мострансавто снизилось почти в два раза и составило за прошедшую неделю 1,2%. В последний раз аналогичный показатель был зафиксирован три года назад. Этого удалось достичь благодаря ряду мероприятий. В частности, регулярно осуществляется проверка подвижного состава, выполняется своевременное техническое обслуживание транспортных средств. Во все филиалы Мострансавто в рамках программы правительства Московской области поступают новые автобусы, большинство из которых уже вышли на маршруты, что позволило снизить нагрузку на имеющийся подвижной состав и улучшить показатель соблюдения расписания», — говорится в сообщении.
Уточняется, что минимальный процент невыполнения рейсов (не более 0,2%) на сегодняшний день отмечен в Ступинском, Клинском, Видновском и Орехово-Зуевском филиалах предприятия. Как подчеркивается, существенно улучшилась ситуация в Солнечногорске — число невыполненных рейсов в филиале за минувшую неделю снизилось на 0,8 процентных пункта.
«Также стоит отметить положительную динамику в Долгопрудном, Электростали, Подольске, Павловском Посаде и Клину — количество отмененных рейсов за прошедшую неделю существенно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечается в сообщении.
Агентство «Москва»: последние новости
СК начал проверку по факту гибели трех человек на перегоне Бронницы-Фаустово Казанского направления МЖД Врач-гематолог Е.Мисюрина заявила, что надеялась на оправдательный приговор Роспотребнадзор: Около 800 человек пострадали от укусов клещей с 15 марта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль457
Россия получила неожиданную поддержку89
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня3
Ответ США признали губительным для россиян390
Познер защитил США от России111
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение