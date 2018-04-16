Мострансавто: Число невыполненных рейсов предприятия за прошедшую неделю составило 1,2% 

Агентство «Москва»: последние новости

СК начал проверку по факту гибели трех человек на перегоне Бронницы-Фаустово Казанского направления МЖД

Врач-гематолог Е.Мисюрина заявила, что надеялась на оправдательный приговор

Роспотребнадзор: Около 800 человек пострадали от укусов клещей с 15 марта