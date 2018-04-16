Мострансавто: Число невыполненных рейсов предприятия за прошедшую неделю составило 1,2% 

«Число срывов рейсов Мострансавто снизилось почти в два раза и составило за прошедшую неделю 1,2%. В последний раз аналогичный показатель был зафиксирован три года назад. Этого удалось достичь благодаря ряду мероприятий. В частности, регулярно осуществляется проверка подвижного состава, выполняется своевременное техническое обслуживание транспортных средств. Во все филиалы Мострансавто в рамках программы правительства Московской области поступают новые автобусы, большинство из которых уже вышли на маршруты, что позволило снизить нагрузку на имеющийся подвижной состав и улучшить показатель соблюдения расписания», — говорится в сообщении.
Уточняется, что минимальный процент невыполнения рейсов (не более 0,2%) на сегодняшний день отмечен в Ступинском, Клинском, Видновском и Орехово-Зуевском филиалах предприятия. Как подчеркивается, существенно улучшилась ситуация в Солнечногорске — число невыполненных рейсов в филиале за минувшую неделю снизилось на 0,8 процентных пункта.
«Также стоит отметить положительную динамику в Долгопрудном, Электростали, Подольске, Павловском Посаде и Клину — количество отмененных рейсов за прошедшую неделю существенно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечается в сообщении.