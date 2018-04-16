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В Керчи прошёл курсантский бал
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В Керчи прошёл курсантский бал 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Уже в третий раз курсанты, студенты и преподаватели университета и техникума дарят керчанам, родителям и себе самим яркое, красочное театрализованное представление, которое в этом году было посвящено 300-летней истории балов в России.
«Можно с уверенностью сказать, что курсантский бал стал доброй традицией Керчи», — сообщил глава администрации города Керчь Сергей Бороздин.
В пресс-службе администрации Керчи рассказали, что «III Курсантский бал КГМТУ» состоялся 15 апреля на сцене ДК «Корабел». Бал был приурочен к трехсотлетию со дня указа Петра I. В 1718 году царь Петром Алексеевичем был подписал указ о проведении «ассамблей», которые стали прообразом классического русского дворянского бала.
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