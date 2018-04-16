«Я бы не залез!»: в Таиланде посетителям кафе предлагают полежать в гробу

Странное кафе располагается в Бангкоке . Там посетителям предлагают полежать в гробу, чтобы получить скидку. Необычный способ сэкономить, однако, пользуется популярностью у местных жителей, которые с охотой пользуются такой возможностью.

Кроме того, что в этом устрашающем кафе стоит гроб, посетителей встречает сидящий на стуле скелет. По всей видимости, многих это не то, что бы не пугает, а даже забавляет, так как посетителей в этом заведении довольно много. К тому же ресторатор выбрал довольно нестандартный способ привлечения клиентов, предлагая им полежать в гробу взамен на скидку. Приходящие перекусить люди не упускают шанс полежать в деревянном коробе при жизни, как бы жутковато это не звучало, и с удовольствием, кстати, делают это, судя по их лицам на фото. Вероятно, гости кафе настолько заинтересованы скидкой, что забывают о своих страхах.

Жители России не могут понять такого развлечения. Они признаются, что ни за какую скидку не легли бы в гроб, считая это дурной приметой. Да и вообще, приезжая в Таиланд не каждый российский турист сможет делать то, что делают местные жители, и есть еду, которую они употребляют в повседневности. Однако некоторые в сети все же посчитали это занятие забавным и признались, что ради смеха попробовали бы забраться в эту розовую «коробку». Только вот персонам, страдающим от клаустрофобии вряд ли понравилось бы, когда бы их закрыли сверху крышкой. «Кто мог такое придумать?» «Ужас! Я бы не залез!» «А мне кажется, весело!»

В общем, часть людей категорически отказалась посещать это заведение, находясь в Бангкоке, а другая часть, напротив, занесла его в список мест, которые обязательно нужно посетить, путешествуя по этому туристическому городу.