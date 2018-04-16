Замглавы Минстроя поручил пересмотреть план капремонта в Курской области

Такое поручение дал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис

"По данным регионального оператора, жители порядка 200 домов самостоятельно проголосовали за перенос капремонта, но мы с вами в ходе проверки выяснили, что далеко не всегда это правда. Часть протоколов оформлена с вопиющими нарушениями. Прошу в течение двух недель провести детальный анализ всей программы капремонта, особенно всех случаев переноса срока. Мы проверим и качество этого анализа, и те меры, которые планирует принимать регион", — приводятся в пресс-релизе слова замминистра.

План, направленный на исправление ситуации, должен быть направлен в Минстрой России в срок до 1 мая.

Кроме того, замминистра поручил провести детальный анализ состояния всех коммунальных предприятий региона. Как отметил Андрей Чибис, часть заключенных в регионе концессий не соответствует требованиям федерального законодательства и каждое такое соглашение должно быть скорректировано, говорится в пресс-релизе.