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Замглавы Минстроя поручил пересмотреть план капремонта в Курской области
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Замглавы Минстроя поручил пересмотреть план капремонта в Курской области 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля — РИА Недвижимость. План капремонта в Курской области должен быть пересмотрен до конца апреля, говорится в сообщении Минстроя РФ.
Такое поручение дал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
"По данным регионального оператора, жители порядка 200 домов самостоятельно проголосовали за перенос капремонта, но мы с вами в ходе проверки выяснили, что далеко не всегда это правда. Часть протоколов оформлена с вопиющими нарушениями. Прошу в течение двух недель провести детальный анализ всей программы капремонта, особенно всех случаев переноса срока. Мы проверим и качество этого анализа, и те меры, которые планирует принимать регион", — приводятся в пресс-релизе слова замминистра.
План, направленный на исправление ситуации, должен быть направлен в Минстрой России в срок до 1 мая.
Кроме того, замминистра поручил провести детальный анализ состояния всех коммунальных предприятий региона. Как отметил Андрей Чибис, часть заключенных в регионе концессий не соответствует требованиям федерального законодательства и каждое такое соглашение должно быть скорректировано, говорится в пресс-релизе.
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