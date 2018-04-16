10 изобретений России, о которых вы не знали

Сотрудники Донского государственного технического университета сделали инфографику с историей 100 изобретений, сделанных в России в разное время. Мы выбрали из этого списка десять таких, о которых вы наверняка не слышали.

Стереофотоаппарат (1852)

Иван Федорович Александровский был художником-пейзажистом, заядлым фотографом и изобретателем. Чаще всего его вспоминают в контексте торпеды и подводной лодки, которые он тоже успел изобрести. Но куда важнее в списке запатентованных им вещей нам представляется аппарат для стереоскопической съемки — то есть съемки с двух объективов одновременно. Аппарат позже послужил развитию трехмерных изображений, но так и остался популярным только у больших любителей фотографии.

Терменвокс (1919)

Самый настоящий инструмент будущего, на котором можно играть, не касаясь струн и клавиш, тоже был изобретен в России, охваченной Гражданской войной. Лев Термен придумал механизм, при котором тон и громкость регулируются при помощи простых движений рук между антеннами. Из-за изменений емкости колебательного звука, меняется и частота звука — получается совершенно футуристическая магия.

Радиозонд (1930)

Первое устройство, позволяющее измерять различные параметры атмосферы и прогнозировать погоду, было изобретено Павлом Александровичем Молчановым . В 1930 году советский ученый запустил в небо радиозонд — прибор сразу стал популярен во всем мире, благодаря простоте и эффективности в эксплуатации.

Автожектор (1926)

Сергей Сергеевич Брюхоненко — всемирно известный физиолог и доктор наук, создавший первый в мире аппарат искусственного кровообращения. Автожектор способен на некоторое время заменить пациенту сердце или легкие, когда они перестают выполнять функцию кровоснабжения.

Электросварка (1881)

Русский инженер Николай Бенардос стал известен на весь мир тем, что создал «Электрогефест» — метод, при помощи которого оказалось возможным соединять и разрезать металлы. Изобретение принесло инженеру золотую медаль на Парижской международной электротехнической выставке.

Шагающий механизм Чебышева (1878)

В XIX веке русский математик Пафнутий Чебышев изобрел механизм, который преобразовывал вращательное движение в движение, близкое к прямолинейному. На выставке 1878 года в Париже этот механизм пользовался большим интересом — после этого было еще много попыток получить чистое прямолинейное движение, но изобретение Чебышева стало одним из ключевых в развитии кинематики.

Винтовой лифт (1793)

Иван Петрович Кулибин известен многими своими изобретениями. Одно из них — винтовой лифт, который он сконструировал для Екатерины II в Зимнем дворце. Слуга крутил рукоять, движение передавалось на ось винта, и лифт ехал вниз или вверх. К сожалению, после смерти Екатерины лифтом почти никто не пользовался и его заложили кирпичом.

Самокатка (1751)

Конструирование самобеглой коляски (прообраза веломобиля) часто также приписывают Кулибину, хотя он только усовершенствовал ее механизм. На самом деле за 40 лет до него другой русский изобретатель Леонтий Шамшуренков построил самокатку в Петербурге . Леонтий также известен тем, что разработал систему для подъема Царь-колокола.

Эксцентрик Абалакова (1930)

Виталий Абалаков первым придумал использовать механизм логарифмической кривой для альпинистского снаряжения. Его эксцентрик или, как его еще называют, «кулачок» намертво застревает в щелях между скалами, после чего его можно вырвать только с куском скалы.

Водолазный скафандр (1871)

Помимо электрической лампы накаливания, русскому изобретателю Александру Лодыгину принадлежит проект автономного водолазного скафандра. В скафандре обеспечивалась подача смеси из кислорода и водорода. Кислород, по замыслу Лодыгина, должен был появляться вследствие электролиза из воды.

Инфографику ДГТУ с историей 100 русских изобретений вы можете скачать здесь.