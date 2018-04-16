Черногория выбрала западные ценности

На президентских выборах в Черногории победу в первом туре одержал Мило Джуканович. Политик, который стал главным инициатором вступления страны в НАТО и не скрывает своего скептического отношения к России , получил 54% голосов при явке 64%. Его главный конкурент Младен Боянич, выступающий за выход из Северо-Атлантического альянса и налаживание тесных отношений с Москвой , заручился поддержкой только 33% избирателей. В чем причина, что страна, которую в России считают братской по духу, выбрала прозападный курс?

Большая дружба

К Черногории в России всегда было теплое отношение, практически такое же как к Сербии . Это православная страна, которая на протяжении веков пыталась сохранить свою идентичность под натиском иностранных завоевателей. Русские цари помогали черногорцам строить храмы, а князья Черногории оправляли учиться своих детей в Санкт-Петербург . После революции 1917 года только в маленький город Герцег-Нови прибыло около 36 тысяч белогвардейцев. Во время Второй мировой войны черногорцы храбро сражались в партизанских отрядах против общего с русскими врага.

Невольно уважение у россиян вызывало и то обстоятельство, что после развала соцлагеря, на фоне многих дезинтеграционных процессов, именно Черногория осталась с выдержавшей в 1990-е годы различные войны Сербией. До 2006 года Черногория и Сербия образовывали Союзную Республику Югославия — государство, своим названием вызывающее ностальгию о временах стабильности и мира у наших граждан.

Отношение к Черногории не изменилось и после обретения ею независимости. Россияне активно скупали недвижимость в этой теплой прибрежной стране. По словам работающих в Черногории риэлторов, скупали и недострой, и даже объекты с сомнительным правовым статусом. Некоторые даже продавали квартиры в Москве или Санкт-Петербурге и перебирались жить в какое-нибудь приморское село близ Тивата. Так делали пенсионеры, молодые программисты и известные артисты.

Российским туристам нравилось, что отдохнуть на Адриатическом море можно без унизительной процедуры оформления Шенгена, а менталитет, как и язык черногорцев во многом схожи с русскими.

Теперь россияне опасаются за свои прежние вложения, не горят более желанием делать новые инвестиции, да и туристам Черногория уже не кажется столь дружественной и гостеприимной.

По данным занявшего последнее место на последних выборах с 2,7% голосов Марко Милачича, последние 10 лет доля прямых инвестиций из России составляла до 30% ВВП Черногории. Россияне учредили почти треть работающих в стране иностранных фирм, которые совсем недавно обеспечивали работой около 14% трудоспособных черногорцев. Сейчас в российских фирмах работает всего около 2,5% взрослых граждан Черногории. По сведениям бывшего почетного консула РФ в Черногории Боро Джукича, Черногория получила от россиян за годы независимости около 4,5 млрд евро, что весьма значимо для страны с населением чуть более 600 тысяч человек.

Конец иллюзиям

Настоящим шоком для россиян, что уже успели полюбить Черногорию, стала инициатива вступления страны в НАТО. Главным проводником идеи был победивший сейчас на выборах президента, а тогда премьер-министр республики Мило Джуканович.

Идея членства в военном альянсе не была особо популярной у граждан Черногории. Во-первых, они помнили бомбардировки альянса в 1999 году. Основной удар был направлен на Сербию. Но досталось и Черногории, где стояли военные объекты союзного государства. Самая большая трагедия произошла в селе Мурино, на которое самолеты НАТО сбросили 17 бомб и убили несколько гражданских лиц, в том числе троих детей. Во-вторых, почти треть населения Черногории составляют сербы, которые симпатизируют своим собратьям в соседней стране.

По Черногории прошли массовые митинги против НАТО, а руководство республики отказалось выносить вопрос о вступлении в альянс на референдум, как того требовала оппозиция.

Надежда у Москвы была на парламентские выборы, которые должны были состояться 16 октября 2016 года. Но победу на них одержала возглавляемая Джукановичем Демократическая партия социалистов. Россию же обвинили в попытке вмешаться в ход голосования и устроить госпереворот. В феврале 2017 года власти страны заявили о причастности к плану насильственной смены власти официальных лиц РФ. Москва отвергла все обвинения.

Официальная церемония вступления Черногории в НАТО состоялась 5 июня 2017 года в здании Госдепартамента США в Вашингтоне. МИД России в связи с этим распространил заявление, где было сказано о «продолжающейся в Черногории антироссийской истерии». За три дня до этого события Подгорица ввела дополнительные санкции против 149 граждан России и Украины , причастных по мнению властей страны к кризису на востоке Украины. Хотя еще в марте 2014 года, не будучи членом Евросоюза , Черногория присоединилась к санкциям ЕС.

Могла ли Черногория стать пророссийской?

Надо отметить, что победивший сейчас Мило Джуканович вовсе не чужой для черногорцев. С перерывами они выбирали его на первые посты в государстве с 1991 года. То есть с того самого момента, как Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ) начала расползаться по швам на отдельные образования. Джуканович занимал пост премьера (более значимый, чем президентский) с 1991 по 1998 годы. После этого он четыре года был президентом, а затем еще четыре года возглавлял кабинет министров, пока в 2006-м добровольно не подал в отставку. Он снова был премьером с 2008 по 2010-й и с 2012-го по 2016-й.

То есть, программа действий Джукановича известна жителям страны очень хорошо. И сейчас перед выборами он открыто говорил, что главными своими заслугами нахождения у власти считает вступление Черногории в НАТО, антироссийские санкции и признание независимости Косово.

Когда некоторые россияне говорят о некоем единстве славян и православных народов, стоит просто посмотреть на результаты последних выборов в Черногории. Большинство жителей республики голосует за прозападный курс, и это осознанный выбор людей.

С другой стороны, а что предлагала Черногории Россия, когда делала официальные заявления про «антироссийскую истерию»? Впрочем, не только Черногории, но и другим странам? Тем же республикам постсоветского пространства?

Конечно, были инвестиции и финансовые вложения. Но для развития любого государства нужен еще и какой-то ориентир для развития. И в каждый раз выяснялось, что Москва никакого внятного образа будущего не предлагает. Для той же Черногории важно не просто иметь хорошие отношения с Евросоюзом. С ЕС страна может рассчитывать на включенность в какое-то общее дело. Собственно, главным предвыборным лозунгом Джукановича и было вступление Черногории в ЕС.

Дружба народов, общие исторические испытания, схожесть культур — это безусловно хорошие вещи. Но они обращены в прошлое, а не в будущее. Да по большому счету, дружбу народов, общие исторические события и близость культур никто и не отрицает. Тот же Джуканович за два дня до выборов в интервью на телевидении прямо заявил: «Мы абсолютно готовы к тому, чтобы строить добрые отношения с Россией на базе многовековых традиций».