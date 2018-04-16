Cовет директоров ВТБ выдвинул кандидатуры Задорнова и Соколова в набсовет

«В соответствии с предложениями ПАО Банк «ФК Открытие» (письмо ПАО Банк «ФК Открытие» от 28.02.2018 № 01-4-10/25574), являющегося владельцем 9,07 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов: Задорнова Михаила Михайловича; Соколова Александра Константиновича», — говорится в материалах.