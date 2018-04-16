Ещё
Cовет директоров ВТБ выдвинул кандидатуры Задорнова и Соколова в набсовет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Cовет директоров ВТБ выдвинул кандидатуры Задорнова и Соколова в набсовет 

Rambler News Service 43 минуты назад
Cовет директоров ВТБ включил в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет банка, предложенных банком «ФК Открытие» председателя правления «Открытия» Михаила Задорнова и члена правления « Открытия» Александра Соколова, говорится в материалах банка.
«В соответствии с предложениями ПАО Банк «ФК Открытие» (письмо ПАО Банк «ФК Открытие» от 28.02.2018 № 01-4-10/25574), являющегося владельцем 9,07 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов: Задорнова Михаила Михайловича; Соколова Александра Константиновича», — говорится в материалах.
Rambler News Service: последние новости
Минобороны РФ: сирийские ПВО отразили почти все атаки на аэродромы «Транспортная дирекция» рассказала о критериях аккредитации такси на ЧМ-2018 «Вертолеты России» проведут переговоры об обслуживании проданной в Индию техники
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль222
Ответ США признали губительным для россиян340
Россия получила неожиданную поддержку49
Москва назвала виновника химатаки в Сирии303
Названа причина трагедии в Кемерово52
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение