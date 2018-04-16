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Колёса рвутся в клочья: выезд из Компрессорного покрылся торчащей арматурой
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Колёса рвутся в клочья: выезд из Компрессорного покрылся торчащей арматурой 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Один из выездов из Компрессорного превратился в полосу препятствий — стоит допустить ошибку, и рискуешь остаться без колёс.
— Выезд из района, который в сторону Сибирского тракта, выложен из полуразрушенных плит. Там везде торчит арматура. На той неделе жена порвала на этой дороге колесо в клочья, а сегодня я пробил колесо. И местной администрации нет дела до этого участка — его никто и никогда не ремонтирует, — описал E1.RU ситуацию местный житель Дмитрий.
По его словам, из бетонных плит торчат длинные куски арматуры.
— У них диаметр 12 миллиметров. Были случаи в России, когда из-за торчащей арматуры погибали люди, — опасается Дмитрий.
В администрации района знают о плохом состоянии этого выезда.
— Там установлены ограничительные знаки — неровная дорога и 40 километров в час. Асфальтировать этот участок нельзя. Удаление арматуры производится вручную — она срезается по мере необходимости, — прокомментировали ситуацию в администрации Октябрьского района.
Там уточнили, что этот выезд находится на муниципальной земле, но затруднились сказать, есть ли планы убрать плиты и сделать нормальную дорогу.
Ранее мы рассказывали о плачевном состоянии дороги в Мичуринском. Въезд в ЖК украшает огромная лужа, а там, где воды нет, — куча ям, которые делают дорогу похожей на поверхность Луны.
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