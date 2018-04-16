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Глава МВД Словакии подал в отставку
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Глава МВД Словакии подал в отставку 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Глава МВД Словакии Томаш Друкер объявил об отставке и уходе из политики. Об этом назначенный месяц назад министр сообщил журналистам в понедельник в Братиславе.
«Не могу держаться за пост кризисного менеджера, подаю президенту страны прошение об отставке», — заявил Друкер.
Из его слов стало понятно, что он не может справиться с должностью главы МВД и не желает сменить нынешнего шефа полиции Тибора Гашпара.
«Я не имею права оставаться в должности министра внутренних дел, так как не могу успокоить ситуацию в обществе», — сказал Друкер.
Предыдущий министр внутренних дел Роберт Калиняк ушёл под давлением массовых митингов протестов в связи с убийством журналиста, расследовавшего коррупцию в высших эшелонах власти. Это не помогло правительству соцдемократов Роберта Фицо, которое вынуждено было также уйти в отставку.
Оправдания министра Друкера воспринимаются в местных СМИ весьма скептически. Сразу после его назначения в новом правительстве Словакии журналисты сначала раскопали компромат на его жену, связанный с куплей-продажей земельных участков. Несколько дней назад появилась информация о покупке министром виллы на Флориде по заниженной им почти в два раза цене, что воспринято в прессе как сокрытие политиком доходов. Друкер на несколько дней слёг в больницу, а теперь неожиданно для всех политических сил объявил об отставке.
Оппозиционное Христианско-демократическое движение выступило с заявлением, в котором говорится, что «в условиях, когда полицейская клика сильнее государства и уходит министр, а не шеф полиции, лучшим решением для Словакии являются досрочные парламентские выборы».
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