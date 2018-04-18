Совет Федерации одобрил закон о запрете финансирования распространения оружия массового уничтожения

Члены верхней палаты парламента одобрили закон, который предусматривает меры по недопущению финансирования распространения оружия массового уничтожения. Такое решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента.

Ранее указанный закон был принят в третьем чтении нижней палатой парламента.

Документом устанавливается правовой механизм противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами в данной сфере.

Согласно принятым ко второму чтению поправкам, в частности, предлагается установить ответственность за неисполнение обязанностей по противодействию финансирования распространения оружия массового уничтожения, устанавливаются принципы международного сотрудничества в сфере борьбы с распространением такого оружия.

Законом также предусматривается блокировка банковских счетов, заподозренных в содействии распространению оружия массового уничтожения. Также, согласно документу, финансовые учреждения обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о всех операциях, предположительно связанных с финансированием такого вида оружия. Обслуживание в этом случае приостанавливается на пять рабочих дней до одобрения операции. При этом уточняется, что порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, устанавливается правительством РФ . Он формируется по аналогии со списком, установленным Советом безопасности ООН

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.