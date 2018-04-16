Распространителям оружия массового поражения заморозят счета

Гражданам и организациям, причастным к распространению оружия массового уничтожения, откажут в доступе к банковскому обслуживанию. Соответствующий законопроект был одобрен к принятию Советом Федерации Комитетом палаты по бюджету и финансовым рынкам в понедельник.

Поясняя необходимость принятия закона, член комитета Ростислав Гольдштейн отметил, что правительственная инициатива направлена на приведение в соответствие российского законодательства с международными соглашениями.

В частности, резолюция Совета Безопасности ООН предписывает, что «все государства обязаны принять законы, запрещающие предоставлять помощь и финансирование любым негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать и применять ядерное оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях».

Также законопроект предполагает, что порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и граждан, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, устанавливается Правительством РФ

Основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень будут считаться решения Совета Безопасности ООН, включающие списки организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.