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Распространителям оружия массового поражения заморозят счета
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Распространителям оружия массового поражения заморозят счета 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Гражданам и организациям, причастным к распространению оружия массового уничтожения, откажут в доступе к банковскому обслуживанию. Соответствующий законопроект был одобрен к принятию Советом Федерации Комитетом палаты по бюджету и финансовым рынкам в понедельник.
Поясняя необходимость принятия закона, член комитета Ростислав Гольдштейн отметил, что правительственная инициатива направлена на приведение в соответствие российского законодательства с международными соглашениями.
В частности, резолюция Совета Безопасности ООН предписывает, что «все государства обязаны принять законы, запрещающие предоставлять помощь и финансирование любым негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать и применять ядерное оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях».
Также законопроект предполагает, что порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и граждан, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, устанавливается Правительством РФ.
Основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень будут считаться решения Совета Безопасности ООН, включающие списки организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.
По мнению авторов законопроекта, меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц, включённых в данный перечень, позволят обеспечить соблюдение требований принятых резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР и Ирану, а также возможных будущих резолюций, в том числе в развитие обозначенных.
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