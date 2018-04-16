В центре соцобслуживания «Западное Дегунино» прошла презентация книги «Содружество» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости

Электронную книгу о героях Великой Отечественной войны помогут составить в центре госуслуг Западного Дегунина

В Западном Дегунине 14 апреля пройдет массовый субботник

В библиотеке на Дмитровском шоссе прозвучат песни и стихи, посвященные Пасхе