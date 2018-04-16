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В центре соцобслуживания «Западное Дегунино» прошла презентация книги «Содружество»
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В центре соцобслуживания «Западное Дегунино» прошла презентация книги «Содружество» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Об этом сообщил представитель филиала.
— В сборник вошли стихи поэтов нашего района — Татьяны Маховой, Любови Альбертон, Антонины Лобазовой, Рима Алексеева, Валентины Буровик, — рассказали в ТЦСО.
Все поэты и коллектив редакции издательства «Спутник» выражают благодарность редактору-составителю Фатиме Сало, члену Союза писателей России Светлане Мосякиной — депутату муниципального собрания района Западное Дегунино за помощь и поддержку.
Центр соцобслуживания «Западное Дегунино» находится по адресу улица Ивана Сусанина, 2/1. (то)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
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