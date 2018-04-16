Паводок наступает: в Костромской области к нему готовы не все

Паводок в Костромской области входит в активную фазу, узнал KOSTROMA.TODAY. Но еще не все районы к нему готовы.

«Проведенный мониторинг состояния автомобильных дорог местного значения показал недостаточность принимаемых мер муниципальными образованиями. В некоторых муниципалитетах существует вероятность подтопления в период весеннего паводка, вследствие невыполнения основного комплекса работ по своевременной уборке снега, очистке водопропускных труб и водоотводных канав», — доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Виталий УШАНОВ.

По информации пресс-службы областной администрации, сейчас идет интенсивный рост уровня воды. На костромских реках юго-запада и центральной части области вода поднялась на 7-95 сантиметров.

Сейчас департаменту дорожного хозяйства предстоит провести проверку — узнать, какие меры приняты главами районов и поселений для водоотведения с проблемных участков дорог. До тех пор, пока работы не будут выполнены, им не выделят средств на ремонт дорог.