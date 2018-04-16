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Представитель России при ОЗХО назвал удар по Сирии актом агрессии
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Представитель России при ОЗХО назвал удар по Сирии актом агрессии 

РИА Новости 2 часа назад
ГААГА, 16 апр — РИА Новости. Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что РФ рассматривает удар по Сирии как акт агрессии и попытку сорвать мирное урегулирование в регионе.
"Рассматриваем это как вероломный акт агрессии, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм международного права", — заявил Шульгин в понедельник, выступая на заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге. Текст выступления поступил в распоряжении РИА Новости.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по Сирии
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