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Рабочие приступили к ремонту дорог в Нижнем Новгороде
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Рабочие приступили к ремонту дорог в Нижнем Новгороде 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Ремонтные работы трасс в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» начались в Нижнем Новгороде. В частности, дорожные рабочие трудятся на улице Баумана, ликвидируя колеи и ямы. Об этом со ссылкой на департамент благоустройства и дорожного хозяйства сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Трасса на улице Баумана уже давно пришла в ненадлежащее состояние: изношен верхний слой асфальтобетонного покрытия, частично разрушен или отсутствует бортовой камень. В этом году здесь запланирован ремонт покрытия от улицы Композиторской до переулка Вайгач, от улицы Баумана до дома № 10 по улице Голубева. Подрядчиком для выполнения работ выбрана компания «Нижавтодорстрой».
«На данный момент уже выполнено фрезерование шести тысяч квадратных метров дорожного полотна, установлено 400 погонным метров бортового камня, выполнено устройство выравнивающего слоя», — сообщают в департаменте.
Завершение работ намечено на конец мая 2018 года.
Самый большой объем работ дорожного хозяйства запланирован в Сормовском районе. Там будет отремонтировано 13 улиц. В частности, улица Коминтерна, Кима, Землячки, Культуры и другие.
Ранее сообщалось, что несколько дорог дополнительно отремонтируют в Нижегородской области за счет экономии.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
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