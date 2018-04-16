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Соколинцев приглашают на экскурсии Мосприроды
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Соколинцев приглашают на экскурсии Мосприроды 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В апреле на природных территориях Восточного административного округа пройдет немало экскурсий.
С потеплением экошколы и парки Мосприроды ВАО приглашают жителей районов округа, и в том числе Соколиной горы, с пользой и интересом прогуляться по зеленым территориям. Так, 20 апреля в 14:00 состоится экскурсия «ВКУСково» по лесопарку «Кусково». Эколого-краеведческая экскурсия расскажет об истории бывшей резиденции рода графов Шереметевых и о самом лесе, о его обитателях. А 22 апреля в экошколе «Кусково» в 15:30 состоится экскурсия «Природа и цивилизация», в рамках которой гости смогут ознакомиться с выставкой, состоящей из двух частей: «Мир, созданный человеком» и «Мир, созданный природой». Юным и взрослым гостям экспозиции расскажут об экологических проблемах современности и заповедных российских уголках. Также состоится виртуальная игра и викторина.
Фото: предоставлено ГБПУ «Мосприрода» (группа ВКонтакте).
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