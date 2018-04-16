Главе челябинского минэконома грозит увольнение

В ведомстве считают, что неизвестна судьба нескольких миллионов рублей, выделенных в рамках программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области».

Казначейство уже выиграло один процесс об административной ответственности, а теперь собирается затеять новый. Если и снова суд примет решение в пользу казначейства, министр может лишиться своего кресла.