Главе челябинского минэконома грозит увольнение 

Министру экономического развития Челябинской области Сергею Смольникову грозит увольнение — как сообщили в Центральном районном суде, министр проиграл процесс федеральному казначейству.
В ведомстве считают, что неизвестна судьба нескольких миллионов рублей, выделенных в рамках программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области».
Казначейство уже выиграло один процесс об административной ответственности, а теперь собирается затеять новый. Если и снова суд примет решение в пользу казначейства, министр может лишиться своего кресла.