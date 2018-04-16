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Главе челябинского минэконома грозит увольнение
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Главе челябинского минэконома грозит увольнение 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Министру экономического развития Челябинской области Сергею Смольникову грозит увольнение — как сообщили в Центральном районном суде, министр проиграл процесс федеральному казначейству.
В ведомстве считают, что неизвестна судьба нескольких миллионов рублей, выделенных в рамках программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области».
Казначейство уже выиграло один процесс об административной ответственности, а теперь собирается затеять новый. Если и снова суд примет решение в пользу казначейства, министр может лишиться своего кресла.
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