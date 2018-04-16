800 современных и экологичных фонарей установят в Таганроге до мая

За две недели, до майских праздников центральные улицы Таганрога начнут освещать порядка 850 новых светодиодных фонарей. В первую очередь светильники меняют на улицах Маршала Жукова и Адмирала Крюйса, об этом сообщает портал администрации города.

Старые демонтированные светильники обретут новую жизнь. Их проверят, починят и установят на других улицах города. Это светильники прошлого поколения, срок их службы составляет максимум 2 года. Новые же фонари — энергосберегающие, срок службы их значительно больше, до 7 лет. Кроме этого, они выглядят современно и лучше освещают окрестности.