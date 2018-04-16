Курганский «бомонд» опять развлекается

В 1875 году в Кургане открылось Общественное Собрание с очень благородными целями и задачами — «доставить своим членам и их семействам возможность проводить свободное время с удобством, приятностью и пользою». В помещении Собрания устраивались концерты, благотворительные вечера, танцы, приезжали выступать известные российские артисты, но к началу ХХ века это, в высшей степени культурное заведение, было не узнать.

В апреле 1914 года в газете «Курганский вестник» была опубликована статья под заголовком «Гнилая организация», в которой говорилось: «Город Курган довольно богат общественными организациями, но судьба их весьма многообразна: одни организации проявляют довольно оживленную деятельность, другие еле влачат жалкое прозябание, третьи — находятся в состоянии длительной летаргии, близкой к смерти, и, наконец, есть организации, которые, хотя и прозябают, но лучше было бы, если бы они умерли вовсе. Их кончина огорчила бы не многих, а большинство облегченно вздохнуло бы воздухом очистившейся атмосферы…

Здание Первого Общественного Собрания. н. ХХ в.

К числу таких организаций, с которой „была без радости любовь, разлука будет без печали“, нужно отнести наше Первое Общественное Собрание. Данных для такого вывода накопилось слишком много. Яркой иллюстрацией к этому выводу могут служить организованные 1-м Общественным Собранием в 1-й день Пасхи взаимные поздравления. Скромная церемония взаимных поздравлений превратилась в банкет с обильной выпивкой, горячими закусками из 4-5 блюд и обильными холодными закусками. На этот банкет собралась небольшая кучка (человек 30) „сливок“ местного общества. Плата в 5 рублей за участие во взаимных поздравлениях была назначена с явным намерением отмежеваться от нежелательных элементов общества, и нужно отдать справедливость, эта цель заправилам собрания, блестяще удалась. Все лица, получающие ограниченное содержание, не пожелали платить „татарскую дань“ за сомнительную честь участия в церемонии взаимных поздравлений. На эту церемонию в Первое Общественное Собрание не пришли: большинство чиновников, врачи, учителя, представители железнодорожного ведомства, служащие банков (за исключением нескольких директоров), служащие контор, представители торговых фирм и городского самоуправления. Причины отсутствия местной интеллигенции на церемонии взаимных поздравлений вполне понятны — бессмысленно присутствовать там, где пятирублевая фильтрация сконцентрировала „избранных“. Таким образом, в первый день Пасхи заправилы 1-го Общественного Собрания превратили его в салон для кучки „избранных“, устроив в нем банкет с выпивкой, закуской и танцами, превратили, вопреки воле большинства членов общества, которые неоднократно указывали на необходимость понижения платы до двух рублей, без излишнего обилия „питей“ и закусок, но их голос не был услышан».

По поводу отрицательного отношения местного общества к организованной заправилами Первого Общественного Собрания церемонии, редакцией газеты «Курганский вестник» было получено несколько гневных писем, и было проведено анкетирование среди лиц различного общественного положения. Были получены самые разнообразные ответы, самыми распространенными из которых, были следующие:

— Мы не пьем, и нам в Общественном Собрании, на поздравлениях делать нечего.

— Очень дорогие входные билеты.

— Водки и дома можно выпить.

Дальше — больше, в следующих номерах газеты «Курганский вестник» Первое Общественное Собрание и вовсе предстает, как сборище пьяниц и игроков в азартные игры:

«История об организованных взаимных поздравлениях является только одним из звеньев той цепи, которая мертвой петлей связала все культурно-просветительные начинания Общественного Собрания, и эти начинания постепенно свелись на нет, их вытеснили карточные игры, лото и вечера с «возлияниями». Вполне понятно, что царящая в Общественном Собрании атмосфера азарта и винных паров не могла привлечь к себе внимание широких городских масс. Да, в прочем, заправилы Собрания не только никогда и не думали о привлечении этих масс, а наоборот, всеми силами старались отмежеваться от них, путем высокой входной платы, и это им удалось.

В настоящее время Общественное Собрание обслуживает интересы только небольшой кучки местного «бомонда», да и интересы эти не идут дальше карт, лото и выпивки. При такой постановке дела, Общественное Собрание является «гнилой организацией», которая не только сама обречена на маразм, но и тлетворно действует на все ее окружающее, тормозя развитие культурно-просветительной жизни города. Взимаемый Собранием высокий вешалочный сбор, вызывает высокую плату на места и тормозит устройство лекций, концертов и спектаклей приезжим знаменитостям, которым за отсутствием других подходящих помещений, приходится нередко проезжать мимо Кургана.

При этом Общественное Собрание широко субсидируется городом. За 1200 рублей Общественное Собрание пользуется помещением, которое городу ежегодно стоит свыше 2400 рублей, значительная скидка сделана этой «организации» на установке и плате за электрическое освещение. Дальнейшее субсидирование Общественного Собрания от города было бы преступлением перед гражданами. Для того, чтобы иметь место для карточных игр, лото и ужинов с выпивкой незачем субсидировать Общественное Собрание, отдавая его за полцены, целесообразнее сдать это помещение под ресторан, который с таким же успехом сможет выполнять эти функции, да, кроме того, даст городской казне лишнюю тысячу рублей.

Пора перестать субсидировать кучку картежников, лотошников и буфетных завсегдатаев. Они достаточно обеспечены и смогут на свои средства приискать себе подходящее помещение для картежных игр, лото и буфета с питиями. Пора позаботиться об удовлетворении культурных запросов широких слоев населения».

Соответствующий запрос был направлен в Курганскую городскую Думу . Но, видимо, дело с финансами в Общественном Собрании было не чисто:

В январе 1913 года Правлением 1-го Общественного Собрания стали рассылаться воззвания с просьбой о срочной уплате членских взносов, при этом говорилось, что денег в кассе Собрания нет. Кроме того, Собрание принялось экономить на пожарной безопасности, вот, что писала газета «Курганский вестник» в 1914 году: «Во всех местах развлечений введено дежурство пожарных во время вечеров, спектаклей, сеансов и прочего, и только 1-е Общественное Собрание почему-то упорно противится этому. Между тем, помещение этого Собрания представляет большую опасность в пожарном отношении, и в случае возникновения пожара, при отсутствии дежурных пожарных, при обилии горючего материала в виде декораций и прочего, помещение Собрания может быстро превратиться в пылающий костер, и тогда, при большом стечении публики, катастрофа не минуема. Нас удивляет халатное отношение заправил Собрания к безопасности и благоустройству помещения Собрания, которое не только опасно в пожарном отношении, но и плохо устроено в смысле вентиляции. В целях пожарной безопасности, не мешало бы оказать воздействие на администрацию Собрания и побудить ее ввести дежурство пожарных и озаботиться благоустройством Собрания».

В июне 1913 года в этой же газете вышла заметка: «25 июня вечером господин Заведующий 1-м Общественным Собранием приступил к исполнению своих обязанностей, мягко сказать, не много „выпивши“. Старшиной Кумельским ему был сделан выговор, а также выражено подозрение в растрате денег Собрания, Кумельский потребовал немедленной передачи кассы и кассовых книг. Заведующий был возмущен и отказался передать кассу. Возникла крупная перебранка. Затем старшиной Кумельским была вызвана полиция, арестовавшая Заведующего». В течение некоторого времени, порядок в Первом Общественном Собрании был восстановлен.