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За неделю в Подмосковье 750 раз сообщили о нарушениях чистоты через «Народный инспектор»
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За неделю в Подмосковье 750 раз сообщили о нарушениях чистоты через «Народный инспектор» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
За прошедшую неделю жители Подмосковья почти 750 раз сообщили о нарушениях чистоты и благоустройства в регионе через приложение «Народный инспектор», говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.
Мобильное приложение «Народный инспектор» запущено по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и позволяет сообщить властям о нарушениях в сфере чистоты, порядка и благоустройства с использованием транспортных средств.
«Только на минувшей неделе через мобильное приложение поступило 747 обращений от 387 уникальных пользователей. 557 сообщений прошли модерацию и поступили на рассмотрение инспекторам», — сказала Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Она пояснила, что с момента запуска приложения в адрес Госадмтехнадзора поступило почти 7,9 тысячи сообщений. За этот период программным продуктом воспользовались 3759 уникальных заявителей.
По словам Витушевой, наиболее активно приложением пользовались жители Одинцовского и Ленинского районов, а также городских округов Красногорск, Люберцы и Химки.
«Мы не хотим использовать продукт только как еще один способ собирания штрафов. На основании получаемых непосредственно от жителей сигналов мы будем формировать так называемые зоны напряженности. Используя географическую привязку, мы начнем наносить «точечные удары» по проблемным с точки зрения самих жителей адресам», — отметила Витушева.
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