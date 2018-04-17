148 постановлений о нарушениях в области благоустройства составили в Подмосковье за неделю

Подмосковье за неделю административные комиссии составили почти 150 постановлений о нарушениях в сфере благоустройства, сообщила во вторник руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева

По ее словам, с 1 января 2018 года в муниципальных образованиях Московской области созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать административные дела в отношении физических лиц в сфере соблюдения закона «О благоустройстве в Московской области» по всем статьям Кодекса об административных правонарушениях в Подмосковье.

«В отношении физических лиц комиссии вынесли 148 постановлений. В том числе — 26 предупреждений, а это значит, что в этих случаях нарушения были ликвидированы, и при этом нарушители избежали штрафа», — сказала Витушева.

Подольск, Истра и Она уточнила, что наиболее активно на этой неделе работали административные комиссии городских округов Лобня Долгопрудный , а также Воскресенского и Одинцовского районов. С начала года административные комиссии вынесли 818 постановлений, и работа активно продолжается.

Темп работы административных комиссий постепенно увеличивается. По сравнению с прошлой неделей результативность возросла на 60%.