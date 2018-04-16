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Кандидатов на муниципальную службу в Нижнем Новгороде проверят на детекторе лжи
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Кандидатов на муниципальную службу в Нижнем Новгороде проверят на детекторе лжи 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Глава города Владимир Панов планирует ввести проверку на полиграфе при приеме на работу муниципальных служащих. Об этом стало известно на брифинге Владимира Панова 16 апреля.
Отбор кандидатов будет проведен по следующим критериям: профессионализм, порядочность и стрессоустойчивость.
“Под каждую должность разработана модель компетенции, которой должен соответствовать кандидат. При приеме на работу будущий чиновник пройдет тестирование на выявление необходимых компетенций”, — рассказал Владимир Панов.
Градоначальник подчеркнул, что работа HR службы горадминистрации должна стать максимально прозрачной. Проверка кандидатов на муниципальную службу будет происходить с использованием полиграфа. Кроме того, каждому потенциальному работнику будет дана психологическая оценка.
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