Эксперты предсказывают резкие ограничения воды на востоке Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ , 16 апр — РИА Новости Крым . Полностью высохшее Тайганское и на треть заполненное Белогорское водохранилища могут привести к ограничению подачи воды на востоке Крыма через три-четыре месяца. Такое мнение высказали члены общественной организации «Зеленый патруль» на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

"Чтобы обеспечить водой Керчь , Феодосию, Судак , было выкачано полностью Тайганское водохранилище, в соседнем Белогорском водохранилище ресурса осталось на треть. Заметьте, что это самый полноводный период года, когда Симферопольское, Бахчисарайское, Севастопольское водохранилища стоят наполненные", — отметил директор природоохранных программ организации Роман Пукалов.

По предварительной оценке специалистов, если в ближайшее время не пройдут обильные дожди, то через три-четыре месяца придется делать ограничения по воде.

Пукалов также добавил, что бурение новых скважин для обеспечения водой востока Республики вызывает серьезные опасения, так как через несколько лет может случиться засоление этих источников.

"То, что должного мониторинга за качеством вод не осуществляется, — это безусловно. Персональную ответственность должны нести руководители Госкомводхоза за, возможно, неправильно выбранную стратегию, будущее засоление скважин и осушение водохранилищ", — заключил общественник.

С мнением «Зеленого патруля» не согласны в государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым. Зампредседателя ведомства Андрей Лисовский сообщил РИА Новости Крым, что ситуация с водообеспечением в восточной части полуострова контролируемая и не хуже, чем в прошлом году.

"Запасы воды в Керчи есть на 4-4,5 месяцев. В Феодосийское водохранилище будем подавать воду в ближайшие пару месяцев. Как и в прошлые годы ситуация контролируемая", — сказал он.