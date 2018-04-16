Артем Коновалов возглавит «Нижегородпассажиравтотранс»

Напомним, что назначение нового руководителя автобусного предприятия Владимир Панов анонсировал на встрече с предпринимателями на минувшей неделе.

Прежний руководитель «НПАТ» Дмитрий Цыганков возглавил предприятие зимой 2016 года, с тех пор он работал в статусе и. о. генерального директора. В январе 2018 года стало известно, что прокуратура направила в адрес главы Нижнего Новгорода информацию о нахождении Цыганкова в должности и.о. генерального директора МП «НПАТ» при том, что он является учредителем и акционером нескольких коммерческих структур.

Справка:

Руководил ЗАО «Строительно-монтажной компанией „Термоформ“, ЗАО Трест „Инжсетьстрой“.

Занимал руководящие должности в департаменте строительства Москвы, департамента ЖКХ и благоустройства Москвы, префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы.