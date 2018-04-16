Артем Коновалов возглавит «Нижегородпассажиравтотранс» 

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов принял решение о назначении Артема Коновалова руководителем МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ), сообщила пресс-служба городской администрации.
Напомним, что назначение нового руководителя автобусного предприятия Владимир Панов анонсировал на встрече с предпринимателями на минувшей неделе.
Прежний руководитель «НПАТ» Дмитрий Цыганков возглавил предприятие зимой 2016 года, с тех пор он работал в статусе и. о. генерального директора. В январе 2018 года стало известно, что прокуратура направила в адрес главы Нижнего Новгорода информацию о нахождении Цыганкова в должности и.о. генерального директора МП «НПАТ» при том, что он является учредителем и акционером нескольких коммерческих структур.
Справка:
Коновалов Артем Викторович родился 20 марта 1981 года. Окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Магистр экономики. Советник государственной гражданской службы города Москвы 2 класса.
Руководил ЗАО «Строительно-монтажной компанией „Термоформ“, ЗАО Трест „Инжсетьстрой“.
Занимал руководящие должности в департаменте строительства Москвы, департамента ЖКХ и благоустройства Москвы, префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы.
Является заместителем председателя НТС Ассоциации предприятий энергетики Московской области „Мособлтеплоэнерго“. Эксперт рабочей группы „Качество повседневной жизни“ центрального штаба Общероссийского народного фронта.