Спад половодья наблюдается на всех водных путях Канала им. Москвы, кроме реки Ока

Спад половодья наблюдается на всех водных путях Московского бассейна, за исключением реки Ока. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал им. Москвы ».

«В большинстве районов наблюдается понижение уровня воды в акватории. За 10 дней с начала половодья аварий и чрезвычайных ситуаций на водных путях не было. Гидротехнические сооружения ФГБУ «Канал им. Москвы» работают в штатном режиме. Наиболее сложная паводковая ситуация наблюдается на реке Ока. Здесь отмечается значительный подъем уровня воды, сопоставимый с рекордом 2013 г. Длительность паводка будет зависеть от возможных осадков. Обычно паводок проходит в течение двух-трех недель. Ситуация может измениться при выпадении обильных осадков. В настоящий момент наблюдается спад половодья на всех водных путях Московского бассейна, за исключением Оки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в верховьях Волги на водпостах зафиксировано уменьшение уровня воды на 8-47 см. Как поясняется, основной объем притока весенней воды принимают водохранилища ФГБУ «Канал им. Москвы».

«Чтобы не допустить затопления прилегающих к водотоку территорий, заблаговременно была проведена предполоводная сработка, то есть частичное опорожнение водохранилищ. За сутки уровень воды на Иваньковском водохранилище повысился на 22 см, на Угличском — на 5 см, на Рыбинском — на 7 см. Но даже при таком подъеме заполненность водоемов не дотягивает до нормального подпорного уровня воды (НПУ) на 1-2 м», — указано в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на данные АО «Мосводоканал» отметили, что в верховье Москвы-реки пик паводка пришелся на 9 апреля.

«Сброс воды через Рублевскую плотину тогда составлял 142 куб. м/с. Сегодня этот показатель не превышает 48 куб. м/с. В черте Москвы уровень воды держится в пределах нормы. Пропуск паводка производится в транзитном режиме через два гидроузла ФГБУ «Канал им. Москвы». Через Карамышевский гидроузел сбрасывается 57 куб. м/сек, через Перервинский — 84 куб. м/сек. Это средние показатели для весеннего снеготаянья. В низовье Москвы-реки за пределами столицы вода стала постепенно уходить. Уровень воды здесь не доходит до нормы. Так, на гидроузлах Трудкоммуна, Софьино, Андреевка и Фаустово глубина уменьшилась на 12-30 см и не дотягивает норматива около 3 м. Только на границе Москвы-реки и Оки наблюдается настоящее половодье», — поясняется в сообщении.

В учреждении подчеркнули, что на реке Ока всегда была актуальна проблема паводка, поскольку по берегам отсутствует плотная застройка и река остается «живой».

«Особую силу половодье приобретает в районе Белоомута. С 1 по 12 апреля уровень Оки здесь поднялся на 5,3 м, что превышает норматив на 3,5 м. Для сравнения весной 2013 г., когда наблюдался рекордный за последние 10 лет паводок, вода поднялась на 4,33 м от нормы, а в прошлом году — на 1,16 м. Раз в 100 лет возможно превышение НПУ в районе Белоомута на 6,86 м. До этой отметки река не доходила несколько последних десятилетий. За минувшие 40 лет глубина Оки в этом районе увеличивалась всего на 4,84 м — в 1994 г.», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что самый большой в этом году приток воды в Белоомуте был зафиксирован 9 апреля — за сутки вода прибывала на 1,85 м.

«На этом резкий рост прекратился. С 15 апреля уровень Оки в районе Белоомута не повышался. Паводковая ситуация здесь стабилизировалась. Строящийся в Белоомуте новый гидроузел справляется с половодьем. Возведение второй очереди плотины будет возобновлено после спада паводка. К открытию навигации старая плотина будет поставлена под напор, на новом шлюзе наладят оборудование для пропуска судов», — добавили в пресс-службе.