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США дали разрешение китайской компании добывать криптовалюты в штате Вашингтон
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США дали разрешение китайской компании добывать криптовалюты в штате Вашингтон 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Bitmain, китайский маининг-гигант, сможет официально добывать криптовалюту на территории штата Вашингтон.
Руководящий орган округа Уолла-Уолла единогласно принял решение одобрить запрос Ant Creek, дочерней компании Bitmain, на аренду 10 гектаров земли с возможностью ее покупки в конце 2018 года. Ежемесячная рента будет составлять примерно $4700.
Графство Уолла-Уолла было выбрано из-за чрезвычайно низких тарифов на электроэнергию. Хотя большинство местных жителей согласились с решением, но многие не понимали, чем конкретно будет заниматься компания. Во время слушаний некоторые выразили беспокойство, связанное с тем, что арендатор планирует использовать ресурсы этой области, не создавая при этом никаких благ для общества.
Не обращая внимания на подобные опасения, когда речь зашла о принятии окончательного решения, президент комиссии Питер Свант заявил, что большая часть населения поддержала запрос. Из 60 000 жителей, только 70 человек отказались поддерживать проект.
Напомним, что недавно Bitmain заявил о выпуске Ethash ASIC майнеров.
текст: Илья Маличенко, фото: Unsplash
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