За патриотизм и против вейпов. Топ резонансных законов донских депутатов

Три дня трезвости

В 2013 году депутаты предлагали три дня в году (1 июня, 25 мая и 1 сентября) запретить торговать спиртным. Поводом для ужесточения мер продажи алкоголя было значительное увеличение числа преступлений, совершенных жителями Дона в состоянии алкогольного опьянения. Поправки в закон были приняты.

Бой энергетикам

В 2014 году парламентарии говорили о необходимости принять проекты законов об ограничении продажи слабоалкогольных и безалкогольных энергетических напитков — так называемых энергетиков. Закон был принят, а с 1 января этого года запрещены производство и продажа слабоалкогольных энергетических напитков на территории всей России . Однако до сих пор не принят перечень тонизирующих веществ, которые могут содержаться в такой продукции.

Эвакуаторам — единый тариф

Депутаты также рассматривали законопроект, который корректирует порядок эвакуации автомобилей. Поводом стало многочисленные жалобы водителей: часто их машину эвакуировали по наиболее длинному маршруту. Водителям приходилось расплачиваться за лишний километраж. В итоге был введен единый тариф на эвакуацию машин.

Извинения за льготы

В 2015 году депутаты приняли решение с марта 2016 года монетизировать транспортные льготы на 332 рубля. Льготы должны были затронуть ветеранов труда Ростовской области , тружеников тыла и жертв политических репрессий. Это вызвало возмущение, за такую сумму можно было совершить не больше десяти поездок в месяц. Депутаты провели ряд встреч с ветеранскими организациями, руководителями областных министерств. В итоге им пришлось отменять свое решение, которое в народе назвали «новогодним подарком пенсионерам». «Я бы искренне хотел принести извинения всем, кому доставили волнения этим нормативным актом. Это хороший урок для всех нас», — говорил тогда председатель заксобрания Ростовской области Виктор Дерябкин (который был в этой должности с 2008 по 2016 годы, а потом ушел в Госдуму ).

Штраф за шум днем

В 2016 году депутаты предлагали ввести штраф за нарушение тишины в дневное время. На очередном заседании они проголосовали за введение ответственности за нарушение «дневной тишины». Закон запрещает смотреть на повышенной громкости телевизор, слушать радиоприемники, магнитофоны, а также использовать звукоусилители, в том числе установленные в автомобилях, на балконах или подоконниках. За правонарушение грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей. На сайте донского ЗС был проведен опрос, в котором приняли участие более 4 тыс. человек, около 75% из них одобрили принятие закона.

Закон о патриотах

С 2016 года в Ростовской области действует региональный закон о патриотическом воспитании граждан. Особое внимание в законе уделяется поддержке казачьих кадетских объединений. На разработку документа ушло более трех месяцев. 15 апреля этого года депутаты предложили ускорить принятие федерального закона о патриотическом воспитании. По мнению депутатов, новый законопроект «О патриотическом воспитании в Российской Федерации» должен обобщить практику всех регионов в едином правовом акт.

За собаками можно не убирать

В прошлом году донские депутаты хотели принять поправки к региональному закону «Об административных правонарушениях», увеличивающие штрафы за неубранные экскременты животных до 800–2,5 тыс. рублей. Министерство юстиции запретило депутатом Ростовской области ужесточать наказание. В ведомстве посчитали, что эта норма не является предметом регионального регулирования, потому что ответственность за это уже есть в административном кодексе: он предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. рублей. На это депутаты заявили, что сдаваться не будут и рассмотрят статистику по административным штрафам за это нарушение. В законодательном собрании считают, что существующие федеральные нормы не работают.

Контролировать гидов

В 2017 году депутаты вынесли на обсуждение инициативу о контроле знаний гидов. Они выступали за изменения в законодательстве, которые бы дали возможность регионам проводить аттестации гидов и экскурсоводов и запретить работу без лицензии или аттестации. Законопроект, обязывающий всех экскурсоводов проходить аттестацию для подтверждения профессиональной пригодности, был принят.

Против жевательного табака

Донские депутаты не раз выступали за запрет продажи жевательного табака. Они указывали на то, что в нем содержится в пять раз больше никотина, чем в обычной сигарете, и он вызывает онкологические заболевания ротовой полости. Но пока жевательный табак все еще разрешен. «Под видом жевательного и нюхательного табака продают различные, в том числе и запрещенные, вещи. Мы обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить как оптовую, так и розничную продажу жевательного и нюхательного табака и ввести административную ответственность за нарушение данного запрета», — комментировал заместитель председателя заксобрания Ростовской области Сергей Михалев

Против вейпов

Ну а в конце апреле на заседании заксобрания депутаты рассмотрят законопроект о запрете на территории области вейпов. «Нам кажется, что это очень последовательная, четкая и ясная политика на обеспечение здоровья подрастающего поколения. Мы принимаем решение на областном уровне и инициируем этот вопрос в Государственную Думу», — отмечал председатель ЗС Александр Ищенко

Госдума стала слушать

По словам Александра Ищенко, Госдума седьмого созыва поменяла формат работы и теперь чаще прислушивается к регионам: «За весь шестой созыв Госдумы мы внесли 13 инициатив и только три из них были приняты, то за 1,5 года работы нового созыва из пяти внесенных инициатив уже две приняты либо в первом чтении, либо в окончательной редакции, а одна инициатива нашла свою реализацию в виде поправок к другому законопроекту. На сегодняшний день содержательно не отклонена ни одна наша инициатива, с которой мы бы выходили в Госдуму».