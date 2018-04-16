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П. Бирюков: Снос аварийного здания в Пушкаревом пер. начнется 17 апреля и займет около 10 дней
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П. Бирюков: Снос аварийного здания в Пушкаревом пер. начнется 17 апреля и займет около 10 дней 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Снос аварийного здания в Пушкаревом пер., где 15 апреля произошло частичное обрушение, начнется 17 апреля и продолжится около 10 дней. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Судьба данного дома такова, что он будет сноситься. Мы провели ночью аварийно-спасательные мероприятия, залили около 850 куб. м бетона в подвальные помещения и все полости, которые появились после выемки грунта, тем самым укрепив фундамент и предотвратили дальнейшее разрушение здания. Однако здание находится в аварийном состоянии и мы готовимся к его демонтажу», — пояснил П. Бирюков.
Он отметил, что при сносе здания будут применены новейшие технологии. «Подготовлена уникальная машина, имеющая большие гидравлические ножницы, с помощью которой мы будем аккуратно крошить стены. Работы будут продолжаться около 10 дней, в дневное время. Начнем уже завтра утром», — уточнил П. Бирюков.
Он добавил, что 67 жителей близлежащих домов переселены в гостиницы, еще 20 уехали на дачи или к родственникам.
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