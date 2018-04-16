Дорожные службы получили «тройку» за зимнюю уборку Калуги 

Зимой с улиц Калуги было вывезено 238 тысяч кубометров снега, на проезжую часть и тротуары высыпано 34 тысячи тонн пескосоляной смеси. Калугу очищали от снега 150 единиц техники, еще 23 единицы техники работали на сельских дорогах, сообщил 16 апреля на планерке в городской управе первый заместитель городского головы-начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев. Алексей Дмитриев признал, что в нормативы уборки, согласно которым улицы первой категории должны очищаться в течение шести часов после завершения снегопада, коммунальные службы укладывались не всегда. И не только по вине калужских автомобилистов, игнорирующих дорожные знаки и просьбы горуправы убрать машины с тех улиц, с которых запланирован вывоз снега и дефицита техники у муниципальной компании СМЭУ. По сравнению с 2016 годом в четыре с половиной раза выросло количество предписаний, выданных прокуратурой за нарушение технологии уборки и, как следствие — лед на проезжей части и тротуарах. Качество уборки улиц Калуги минувшей зимой Алексей Дмитриев оценил на «тройку» по пятибалльной шкале. Оценку его попросил выставить временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский. «Надо сделать, чтобы была „пятерка с плюсом“, — сказал градоначальник. Меры для того, чтобы следующей зимой убирать снег на „пятерку с плюсом“, уже приняты, заверил его Дмитриев. Одной из этих мер стала серия увольнений и выговоров. Уволен был и руководитель Службы единого заказа городского хозяйства. В общей сложности почти на семь миллионов рублей была оштрафована компания-подрядчик — ООО „Транстройсервис“