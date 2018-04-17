На московском портале «Наш город» стали доступны для обсуждения новые темы 

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Новые темы стали доступны для обращений и жалоб жителей Москвы на портале «Наш город», сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"На портале «Наш город» открылись новые темы для обращений. Сообщения о неисправных электронных табло на остановках теперь принимают в категории «Остановки общественного транспорта», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на портале также можно оставить жалобы на некорректное отображение информации о маршрутах следования или на неверно указанное время на экранах, установленных в общественном транспорте. Впервые стала доступна для комментирования тема «Аварийные деревья».
Отмечается, что в соответствующий раздел после зимнего перерыва были возвращены вопросы по содержанию газонов, деревьев и кустарников. На портал также можно написать по проблемам, связанным с работой летних кафе.
Специалисты должны ответить на каждое сообщение в течение восьми рабочих дней, уточняется в сообщении. У пользователя будет более двух недель на подтверждение или опровержение решения проблемы.