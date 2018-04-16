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В Уфе дорожники уложили в ямы 998 тонн асфальта
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В Уфе дорожники уложили в ямы 998 тонн асфальта 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В башкирской столице продолжаются работы по ямочному ремонту. Дорожники используют различные технологии, так, при низких температурах воздуха ремонтные работы ведутся с применением холодного и литого асфальта.
— На сегодняшний день использовано более 232 тонн на площади 1 418,3 кв. м. Всего с начала сезона уложено порядка 998 тонн асфальтобетонной смеси на общей площади более 6 тысяч кв. м, — пояснили в пресс-службе администрации города.
В дополнение к плановой работе в столице реализуется проект Интерактивная карта ямочного ремонта. На сегодняшний день поступила 981 заявка, из них 178 принято к исполнению, 481 уже исполнена, еще 10 заявок находятся в работе.
Кстати, в этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 52 участка улично-дорожной сети, которые нанесены на интерактивную карту ремонта дорог. На карте можно наглядно увидеть тот объем работ, которые предстоит провести летом 2018 года.
Ямочный ремонт — временная мера, которая направлена, прежде всего, на обеспечение безопасности дорожного движения и на пресечение дальнейшего разрушения дорожного полотна.
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