В Уфе дорожники уложили в ямы 998 тонн асфальта

В башкирской столице продолжаются работы по ямочному ремонту. Дорожники используют различные технологии, так, при низких температурах воздуха ремонтные работы ведутся с применением холодного и литого асфальта.

— На сегодняшний день использовано более 232 тонн на площади 1 418,3 кв. м. Всего с начала сезона уложено порядка 998 тонн асфальтобетонной смеси на общей площади более 6 тысяч кв. м, — пояснили в пресс-службе администрации города.

В дополнение к плановой работе в столице реализуется проект Интерактивная карта ямочного ремонта. На сегодняшний день поступила 981 заявка, из них 178 принято к исполнению, 481 уже исполнена, еще 10 заявок находятся в работе.

Кстати, в этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 52 участка улично-дорожной сети, которые нанесены на интерактивную карту ремонта дорог. На карте можно наглядно увидеть тот объем работ, которые предстоит провести летом 2018 года.

Ямочный ремонт — временная мера, которая направлена, прежде всего, на обеспечение безопасности дорожного движения и на пресечение дальнейшего разрушения дорожного полотна.