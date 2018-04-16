В Самаре УК «ЖКС» инициировала волонтёрскую акцию по устранению граффити

Очередная волонтёрская акция проходит в рамках весеннего месячника по благоустройству. Сотрудники УК «ЖКС» вместе с жителями оттирают граффити с детских игровых комплексов. Все необходимые материалы и моющие средства предоставляет компания. Жители — хорошее настроение и желание сделать свой двор чище и комфортнее.

«Благополучие и комфорт жителей Самары — приоритет для УК «Жилищно-коммунальная система». Именно поэтому социальная ответственность бизнеса является для компании одним из главных принципов работы. А потому в Год Волонтёра в России мы призываем всех жителей подшефных домов и просто неравнодушных горожан присоединиться к проекту, в который вовлечено максимальное число сотрудников компании. Чтобы сделать город чище, нужно начать со своего двора», — считает исполнительный директор УК «ЖКС» Вячеслав Князьков.

Стать участником акции можно, зарегистрировавшись в социальных сетях УК «ЖКС»:

https://twitter.com/ooozhks

https://www.facebook.com/groups/904407902984232/

https://vk.com/gkssamara

Для справки.

Весной сотрудники компании стали участниками двух социальных проектов. Один из них — участие во всероссийской акции «Дарите книги с любовью-2018», когда работники компании передали в фонды Самарской областной детской библиотеки более 100 книг. Среди изданий — классика и современная детская литература. Вдвойне приятным оказался тот факт, что здание библиотеки, расположенное по адресу ул. Невская, 8 обслуживает именно УК «ЖКС». «Спасибо сотрудникам компании, которые приняли участие в этой акции! Библиотека получила увлекательные книги современных писателей, юмористические истории, книги с чудесными иллюстрациями и даже популярные серии книг. Издания разъедутся по библиотекам всей области. Их прочтут многие девчонки и мальчишки. Книги будут жить», — убеждена заместитель директора по развитию Самарской областной детской библиотеки Елена Кодейкина.

Ещё одно доброе дело связано с поддержкой материнства. Силами сотрудников компании и жителей подшефных домов удалось собрать гуманитарную помощь для приюта женщин с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Ты не одна». Для молодых мам собрали несколько наборов постельного белья, женской и детской одежды, а также продукты питания, канцтовары и бытовую химию — всё, то, что необходимо для жизни. «Нам принесли радость сотрудники „ЖКС“. Радовались все! Взрослые — вниманию к нашим вопросам и всему тому, что так необходимо в быту, ну а малыши — сладостям и фруктам! Спасибо за ваши добрые сердца! Берегите своё хорошее настроение, радуйтесь сами, радуйте других и нас», — поблагодарили волонтёров жительницы приюта на своей страничке в соцсетях.