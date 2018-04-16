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УФАС взялось за «двойников» БТИ в Волгограде
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УФАС взялось за «двойников» БТИ в Волгограде 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградское УФАС решило разобраться с «двойниками» Бюро технической инвентаризации. ООО «БТИ-1», ООО «БТИ», ООО «БТИ-Центр» планируют привлечь к ответственности за нарушения закона «О защите конкуренции».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» антимонопольщики, организации, фактически не являющиеся Бюро технической инвентаризации, уличили в недобросовестном использовании его фирменного наименования — «БТИ». Все ООО — это коммерческие фирмы, занимающиеся кадастровой деятельностью, но не имеющие права на учет и техинвентаризацию объектов недвижимости. Бюро же напротив является госорганизацией. Ранее УФАС уже выявляло других его «двойников», которым было выдано предупреждение и те изменили свое название.
Что касается новых «двойников», то слушание дел, заведенных на них, отложено из-за проведения лингвистической экспертизы на предмет восприятия потребителями наименования «БТИ».
Волгоградское УФАС России просит компании, работающие на рынке кадастровых работ, в случае, если они считают, что указанные выше организации ведут недобросовестную конкуренцию и могут нанести им ущерб в виде упущенной выгоды и т.п., обратиться к антимонопольщикам по телефону (8442) 23 19 23 или электронной почте to34@fas.gov.ru.
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