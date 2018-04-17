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Полицейские СЗАО провели акцию «Жизнь замечательных собак»
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Полицейские СЗАО провели акцию «Жизнь замечательных собак» 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В центре кинологической службы при УВД по СЗАО прошла акция «Жизнь замечательных собак». В ней приняли участие учащиеся школы №830.
— Кинологи показали школьникам, что умеют их четвероногие коллеги, рассказали некоторые психологические аспекты работы с собаками и то, как проходит их дрессировка. После показательного выступления детям устроили экскурсию по территории центра кинологической службы. Им показали, в каких условиях живут собаки, провели по вольерам, по местам, где собак выпускают на прогулку и тренируют, — рассказали в пресс-службе УВД по СЗАО.
Мероприятие завершилось торжественным прощанием. Дети поблагодарили кинологов за интересную программу, а представители общественности вручили кинологам подарок — несколько килограммов корма для собак.
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