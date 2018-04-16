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Оленеводов Таймыра обучат экспортным технологиям
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Оленеводов Таймыра обучат экспортным технологиям 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Проектный офис развития Арктики «ПОРА» подготовил предложения по развитию инфраструктуры сбора, подготовки и хранения шкур оленей. Проект позволит направлять на экспорт высококачественное сырье, которое раньше выбрасывалось в оленеводческих хозяйствах Таймыра. Об этом сообщил Александр Стоцкий, координатор программ «ПОРА» в рамках круглого стола «Формирование и продвижение экспортного потенциала регионов Сибири», который состоялся во время Красноярского экономического форума.
Северный олень — основа выживания людей в тундре. «Все идет в дело — панты, мясо, субпродукты, кровь, кости. Все, кроме шкур. Какое-то количество брали для себя оленеводы, шили традиционную одежду, а остальное выкидывали. До недавнего времени», — объясняет Александр Стоцкий.
В 2012 году эти шкуры в Ненецком автономном округе стали покупать финны. По 10 евро за штуку. А в Финляндии они продаются по 100 евро. Из них делают прекрасные предметы интерьера для квартиры или дома. Объем закупок — примерно 15 000 штук. Шкуры доставить непросто, их надо сразу на забойном пункте засаливать, чтобы консервировать. Соль поставляют финны, они же дают свою фуру. Экономика небольшая, но раньше это валялось под ногами. А в оленеводческих хозяйствах Таймыра шкуры забитых оленей выбрасываются до сих пор.
Предложение Проектного офиса развития Арктики — оборудовать забойный пункт на Таймыре оборудованием для консервации шкур и наладить экспорт. «Проект позволит изменить не только окружающий ландшафт, но и мышление людей, ведь оленеводы получают не „рыбу“, а „удочку“, с помощью которой могут заработать дополнительные деньги», — говорит Александр Стоцкий.
Обработка шкур потребует создания рабочих мест, обучения специалистов технологиям засолки (и в дальнейшем потенциально выделки шкур и кож), логистики, экономики. При этом это вполне традиционное занятие, но на новом технологическом уровне.
Продажа шкур оленей — это международный бизнес, требующий от участников как квалификации и знаний, так и достаточно узкой и необременительной по уровню сложности специализации.
Русский Север обладает неисчерпаемым экспортным потенциалом, который сейчас едва ли используется на 5% возможностей. Чтобы им воспользоваться, необходимы новые модели сотрудничества и новые проекты в треугольнике общество (в данном случае коренные народы севера), бизнес, экологическое сообщество.
Организация экспорта шкур оленей на Таймыре может стать прекрасным кейсом, как можно помочь местным жителям «делать деньги», которые сейчас валяются под ногами прямо в тундре.
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