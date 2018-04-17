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В Краснодаре закрывают на реконструкцию Привокзальную площадь
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В Краснодаре закрывают на реконструкцию Привокзальную площадь 

Новая Кубань 54 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 апр. — Новая Кубань. В краевой столице в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ с 24 апреля начинает реконструкция площади перед авто и железнодорожным вокзалом «Краснодар 1». В связи с ремонтными работами движение транспорта здесь будет ограничено.
— С 24 апреля начнется первый этап реконструкции площади, будет полностью закрыта для проведения ремонтных работ одна ее половина. Затем, после окончания первого этапа, подрядчики приступят ко второй части. Все работы планируется завершить в июне текущего года. Просим горожан и гостей краевого центра с пониманием отнестись к временным неудобствам, — прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. ;
Подрядчик поменяет на Привокзальной площади асфальтобетонное покрытие, будет частично заменено основание как в границах проезжей части, так и на парковках. В конце работ специалисты нанесут дорожные отметки и установят знаки. Планируется также модернизировать систему въезда и выезда с территории платной муниципальной парковки.
— Работы будут организованы в два этапа с частичным закрытием платной муниципальной парковки и ограничением движения автомобильного транспорта и рейсовых автобусов по территории Привокзальной площади «Краснодар-1», — добавили в пресс-службе мэрии города. ;
Для остановки автобусов, выполняющих междугородние и пригородные рейсы, освободят места на парковке, где также оставят территорию для частного автотранспорта.
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