ВС реабилитирует гонорар успеха и полноценную компенсацию судебных расходов

Верховный суд РФ предлагает вернуться к обсуждению вопроса о допустимости «гонораров успеха», заявил на Юридическом форуме в Москве председатель Совета судей РФ, секретарь Пленума ВС РФ Виктор Момотов.

Как отметил судья, в отношении «гонорара успеха» с 2007 года действует фактический запрет, основанный на правовой позиции Конституционного суда РФ. Однако с момента появления этой позиции КС произошли существенные законодательные изменения. В частности, в ходе реформы гражданского законодательства закреплена презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений. Эта презумпция не могла быть учтена КС, который исходил, напротив, из презюмируемой недобросовестности лиц, предусмотревших в договоре условие о «гонораре успеха». Кроме того, Гражданской кодекс дополнен нормами, допускающими обусловленное исполнение обязательства. Согласно этим нормам исполнение обязанностей может быть обусловлено наступлением любых обстоятельств, предусмотренных договором.

«Думаю, что эти законодательные изменения создали юридические предпосылки для возврата к обсуждению вопроса о правомерности «гонорара успеха», — сказал Момотов.

Также ВС недоволен сложившей практикой компенсации судебных издержек, когда взыскиваемые расходы на оплату услуг представителя «снижаются судами в десятки, а иногда даже в сотни раз». Помимо прочего, это делает «крайне затруднительным» развитие рынка юридических услуг. «Парадигма взыскания судебных издержек должна быть изменена», — считает глава Совета судей.

ВС выступает за развитие и «разного рода альтернативных механизмов финансирования юридической помощи». В частности, речь идет о так называемого «судебном инвестировании». Как отметил Момотова, этот институт получил широкое распространение в других правопорядках и «постепенно приживается в нашей стране».