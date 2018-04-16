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Специальные экскурсии подготовили гиды для жителей Нижнего Новгорода в День памятников
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Специальные экскурсии подготовили гиды для жителей Нижнего Новгорода в День памятников 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Все экскурсии проходят в формате «фритур», то есть фиксированной оплаты за них не установлено, однако по окончании прогулки каждый участник группы может оставить гиду столько, сколько посчитает нужным. Специальные туры подготовили четыре нижегородских экскурсовода.
Экскурсовод Ася Сорокина подготовила фритур «Город НН с изнанки: от Звездинки до Черного пруда». Сбор группы назначен на 18:15 у входа в Дом связи со стороны площади Горького. Участникам экскурсии расскажут о прудах на месте Звездинского сквера, самом Холодном переулке города, улице Алексеевской с князьями Грузинскими, писателе Анатолии Мариенгофе и Черном пруде, покажут католический храм, трехсотлетний дуб и новую застройку городского центра, деревянные домики и закоулки, через которые можно срезать путь. Не пропустим. Желающим обязательно нужно записаться: 8–987–544–50–55.
Татьяна Нечаева проведет экскурсию по Малой Покровской. Место и время встречи: в 17:30 у памятника нижегородским марксистам (улица Большая Покровская, 57). Предварительная запись по телефону: 8–929–039–17–20.
Нижегородский гид Виктория Азарова представит экскурсию в формате велопрогулки «Сормовские закоулки». Сбора назначен на 18:00 рядом с остановкой «Центр Сормова» (напротив «Сормовских зорь»). Всем желающим необходимо взять свой велосипед и быть готовыми проехать не менее 10 км. Запись по телефону: 8–920–254–58–47.
Лидер градозащитного движения «СпасГрад» Анна Давыдова проведет экскурсию в заповедном районе улиц Славянская и Короленко, где сохраняются образцы нижегородского деревянного зодчества, ставшие выявленными объектами культурного наследия. Место встречи: здание «НБД-банка» на пл. Горького в 17:30. Все желающие могут записаться на прогулку по телефону: 8–953–550–13–24.
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